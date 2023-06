Motorroller-Fans aufgepasst! Am 24. Juni findet beim "Racers" in der Maria-Gailer-Straße ein italienischer Abend statt. "Mit Moderation, Musik, Pizza, Pasta und italienischer Jause", kündigt Racers-Chef Andreas Kulle an. Am 25. Juni laden Kulle und Peter Laber ("Motec") zu den "Italian Bike Days" und hoffen auf rege Teilnahme. "Zeig uns deine Vespa, deine Moto Guzzi oder ein anderes italienisches Bike."

Ein solches, eine Vespa GTS 112 ccm im Wert von 10.000 Euro, wird es im Rahmen dieser italienischen Tage auch zu gewinnen geben – samt "Moto Guzzi"-Helm und einem Führerschein Code 111. "Die Teilnahme ist ganz einfach", erklärt Kulle. "Wir haben Pins aufgelegt, die um jeweils fünf Euro im Racers und bei Motec in der Ferdinand-Wedenig-Straße zu erwerben sind."

Verlosung am 25. Juni um 15 Uhr

Verlost wird die Vespa unter allen Anwesenden mit Pin am 25. Juni um 15 Uhr im Racers. Die kompletten Einnahmen, also die vollen 100 Prozent aus diesem Verkauf, werden an den Round Table 11 Villach gespendet. "Wir möchten einfach etwas Gutes tun", sagt Kulle. "Die Spende soll regional bleiben und die Aktion wiederholt werden."