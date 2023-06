Die Kärntnerin Nora Lisa meldet sich mit dem neuen Song "Melodie" zurück. Die Single ist der Startschuss für weitere musikalische Veröffentlichungen, denn es wird bereits am ersten Album gearbeitet. Mit "Melodie" will die Villacherin an den Erfolg von "Schon OK" anknüpfen, mit dem sie schon im Vorprogramm der Starnacht-Bühne am Wörthersee zu hören war. "Mir ist es wichtig, dass jedes meiner Lieder Mitsing-Charakter hat und der Text eine positive, motivierende Message trägt", erklärt die Kärntnerin.

Für Nora Lisa ist "Melodie" ein Lied, das nicht so schnell aus dem Kopf geht: "Wer es hört, den wird es wie ein Lächeln durch den Tag begleiten. Jeder von uns hat eine innere Melodie, die uns leitet und uns Kraft gibt." Die neue Single ist ab sofort auf allen gängigen Musikplattformen verfügbar.

Schon mit 16 Jahren nahm die heute 36-jährige Villacherin Nora Elisa Koreimann an einem Casting zur ORF-Show "Starmania" und später auch in Deutschland an "The Voice of Germany" teil. Ihren ersten Song hat Nora Lisa gemeinsam mit dem steirischen Popstar Leo Aberer geschrieben und aufgenommen. Mit "Over now" wurde sie erstmals auch einem breiteren Publikum bekannt. Prominente Unterstützung bekam die Sängerin von Julian le Play und Schlagerstar Chris Roberts: "Beide haben mir geraten, es mit einem eigenen Titel zu versuchen."