Nach Klagenfurt wird auch in Villach in den Ausbau einer größeren Moschee investiert. Das bestätigt Esad Memic, Leiter und Imam des Bosnischen Kulturvereins (BKZ) Villach: "Es wird aber kein Neubau. Wir wollen unser bestehendes Vereinshaus und religiöses Zentrum in der Heizhausstraße um- und ausbauen." Die Pläne sind bereits bei der Stadt eingereicht.