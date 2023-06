In Villach geht eine Ära zu Ende: Das bekannte Fortgehlokal „Oldie Pub“, eine Institution in der Draustadt, wurde vor Kurzem geschlossen. „Weil wir es altersmäßig nicht mehr schaffen, das Lokal zu betreiben und mein Sohn weiterstudieren möchte, haben wir es schweren Herzens zugesperrt“, begründen Christine und Mario Ropp die Entscheidung, das "Oldies" nach 18 Jahren zu schließen. „Es war ein familiäres Lokal mit spezieller Rockmusik. Wir hatten für alle Gäste ein offenes Ohr und haben das zehnfach zurückbekommen“, blickt Christine Ropp (62) zurück. Sie will sich jetzt der Freizeit und den neun Enkelkindern widmen. Das Café Zeitlos, das ihr Mann Mario am Villacher Bahnhofsplatz betreibt, bleibt geöffnet.