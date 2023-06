Wie wird der Tourismus in Zukunft aussehen? Was sind die Hürden, die es zu bewältigen gibt? Sind Jobs in dieser Branche noch erstrebenswert? Vorweg: Expertinnen und Experten aus der Sparte sind überzeugt: ja! Und das aus mehreren Gründen. Der Tourismus bleibt einer der zentralen Achsen in Gemeinden, er wird sich aber wandeln, prognostiziert Georg Overs, Tourismuschef der Region Villach-Faaker See-Ossiacher See. Nachhaltigkeit wird zum Stichwort, bei Anreisen das Thema sanfte Mobilität entscheidend. Shuttleservices sollten ausgebaut, die Werbung von Ausflugszielen digitalisiert werden.