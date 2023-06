Tradition trifft Innovation - und das auf offenem Feuer. Im Gasthaus Tschebull am Faaker See wurde am Samstag "angegrillt". Auf den Tisch zauberte Chef Hannes Tschemernjak an diesem Nachmittag im Rahmen der Veranstaltungsreihe Küchenkult u. a. den berühmte Spago-Beverly-Hills-Burger (kreiert vom Kärntner Starkoch Wolfgang Puck) oder eine Garganelli-Pasta mit einer Bisque vom Atlantik-Hummer.