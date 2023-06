Bei strahlendem Sonnenschein fanden am Samstag die diesjährigen Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe des Bezirksfeuerwehrkommandos Villach-Land am Bewerbsplatz der Gemeinde St. Jakob im Rosental statt. Bereits um 8:45 Uhr wurde der Bewerbstag im Beisein zahlreicher Ehrengäste von Bezirksfeuerwehrkommandant Libert Pekoll feierlich eröffnet. Im Anschluss ritterten 45 Mannschaften aus dem Bezirk Villach-Land um das begehrte Ticket für die Teilnahme am Landesfeuerwehrbewerb am 24. Juni in Poggersdorf. Folgende Sieger gingen in den einzelnen Bewerbsklassen hervor: