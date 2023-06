Bei der Veranstaltungsserie "Kärntner Volkskulttour" begeben sich in Kooperation mit der Kleinen Zeitung die Teilnehmer auf eine musikalische Wanderreise durch das von Tradition und Brauchtum geprägte Bundesland Kärnten. An fünf besonderen Plätzen präsentieren Hunderte Künstler ihr breites Spektrum der Kärntner Volkskultur. Am Sonntag war der Faaker See an der Reihe. Unter der Patronanz der Kärntner Volkskultur trafen dort Musikanten, Sänger, Volkstänzer, Mundartdichter, Kunsthandwerker und Repräsentanten der Kärntner Tracht aufeinander. Unter den Gästen waren unter anderen Landeshauptmann Peter Kaiser und der Finkensteiner Bürgermeister Christian Poglitsch, die Messe hielt Pfarrer Stanislav Olip.