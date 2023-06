Ein 24 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach Land stürzte am Sonntag gegen 15.30 Uhr während des traditionellen Kufenstechens am Hohenthurner Kirchtag vom Pferd. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach gebracht.

Es ist bereits der dritte Unfall dieser Art binnen weniger Wochen: Ende Mai wurde ein 31-jähriger Mann leicht verletzt, als er beim Kufenstechen am Feistritzer Kirchtag vom Pferd stürzte. Mitte Mai kam es beim Kufenstechen in Arnoldstein zu einem – bedauerlicherweise weitaus schwereren – Unfall: Ein 32-jähriger Teilnehmer aus dem Bezirk Villach-Land stürzte laut Polizei aus Eigenverschulden vom Pferd und erlitt eine schwere Verletzung. Er musste nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.