Es war ein regelrechtes Inferno, das sich am Sonntag den Einsatzkräften auf einem Betriebsgelände in der Emil-von-Behring-Straße in Villach bot. Eine Halle stand in Vollbrand, große Hitze und schwarze Rauchwolken verlangten den Helfern alles ab. Mehr als 200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an.