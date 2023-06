Eine schwarze Rauchwolke ist Sonntagvormittag über der Stadt Villach zu sehen. Ersten Informationen zufolge ist in der Emil von Behring-Straße ein Brand ausgebrochen. "Eine Lager- bzw. Betriebsanlage steht in Vollbrand. Die Feuerwehren sind derzeit damit beschäftigt, ein Übergreifen der Flammen auf das Verwaltungs- und Wohngebäude zu verhindern", sagt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, gegenüber der Kleinen Zeitung. Der Komplex selbst, der in Brand steht, sei nicht mehr zu retten. 15 Freiwillige Feuerwehren, auch aus dem Bezirk Villach-Land, stehen im Einsatz.

Explosionen

In der Halle sollen sich auch Gasflaschen befunden haben. Es soll, so Geissler, zwei Explosionen gegeben haben. Eine rasante Brandausbreitung war die Folge. Die Feuerwehren brauchen für diesen Einsatz "große Wassermassen". "Wir haben daher auch eine Leitung zur Drau gelegt, die rund 300 Meter entfernt ist", sagt Geissler.

Straßen gesperrt

Wie die Antenne Kärnten auf ihrer Webseite vermeldet, sind derzeit die Magdalener Straße, die Friedensstraße, die Kasernenstraße und die Emil von Behring-Straße bis zur Reitschulstraße für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde über die Seebacher Allee eingerichtet.

Wir halten Sie auf dem Laufenden.