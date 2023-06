32 Flüchtlinge seien auf nicht einmal fünf Quadratmetern zusammengepfercht gewesen. Am Dienstag kommt es zu einem Prozess wegen Schlepperei am Landesgericht Klagenfurt. "Einem ukrainischen Staatsangehörigen wird zur Last gelegt, als Mitglied einer kriminellen Vereinigung 32 Personen durch das österreichische Bundesgebiet geschleppt zu haben", heißt es vom Gericht. Es handelt sich um Frauen und Männer indischer und pakistanischer Herkunft.