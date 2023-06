Ein Villacher (29) war am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der A 2 Südautobahn auf Höhe Wernberg in Richtung Villach unterwegs und setzte zum Überholen an. Als er auf den zweiten Fahrstreifen gewechselt war, prallte das nachkommende Fahrzeug eines 54-jährigen Villachers in das Heck seines Autos. Dabei wurde der Pkw des 29-Jährigen hochgeschleudert, prallte gegen die Mittelbetonwand und kam am zweiten Fahrstreifen auf dem Dach quer zur Fahrbahn zum Liegen. Der Pkw des 54-Jährigen blieb auf der ersten Spur stehen.

Mithilfe von Rot-Kreuz-Sanitätern konnte der 29-Jährige das Fahrzeug sofort verlassen. Dies gelang auch dem 54-Jährigen und seiner Beifahrerin (40). Alle drei Personen wurden leicht verletzt ins LKH Villach eingeliefert.

Alkotest negativ

Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Berge- und Aufräumarbeiten war die A2 Südautobahn in Richtung Villach für den gesamten Verkehr gesperrt. Neben der Polizei waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Velden, FF Wernberg, Rotes Kreuz Villach und die Straßenmeisterei im Einsatz.