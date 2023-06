Der Schock sitzt tief, die Nachricht kam für Mitarbeiterinnen und Kunden völlig überraschend. Kika/Leiner schließt nach einem Eigentümerwechsel 23 Standorte in Österreich – auch jenen in Villach. "Dieses Möbelhaus war das beste in Villach." "An der Frequenz kann es nicht liegen." "Sofort alle Corona-Zuschüsse zurückzahlen." Kunden bedauern den Schritt und können ihn nicht verstehen. Stark in der Kritik steht auch der ehemalige Eigentümer René Benko (Signa Retail Gruppe), der kürzlich an den Handelsmanager Hermann Wieser verkauft hatte und das Aus einläutete.