Video. In Velden gedachte man Dienstagabend dem 1991 verstorbenen "Ein Schloss am Wörthersee"-Hauptdarsteller und Schlagerstar Roy Black. Eine ganz besondere Hommage steuerte Andreas Gabalier bei.

Viele Gäste hatten Tränen in den Augen, der Applaus war tosend und er kam von Herzen: Bei der Lisa-Film-Gala Dienstagabend im Schloss Velden war Andreas Gabalier – er verbringt privat viel Zeit in Velden – der Stargast, der für Gänsehautmomente sorgte. Der VolksRock'n'Roller hatte die Anlässe der Feier quasi vertont: 30 Jahre nach dem letzten Drehtag der Erfolgsserie "Ein Schloss am Wörthersee" und Roy Blacks 80. Geburtstag.