Eine Fahrt in den siebten Himmel war das Geschenk, das sich Phillip Ebners Feuerwehrkammeraden für den schönsten Tag in seinem Leben überlegt hatten. Mit einer Drehleiter ging es für ihn und seine Frau Jasmin hoch hinaus. Die Überraschung umrahmte den Hochzeitstag, der zuerst im Standesamt Villach und danach in der Stiftsschmiede Ossiach stattfand. Der Tag vollendet eine Liebesgeschichte, die ihre Ursprünge in einem Praktikum findet. Die Studentin schnupperte in der Firma des Angestellten und schon bald sprang der Funke über. Nun freut sich das Ehepaar auf die Flitterwochen, die kommendes Jahr auf den Malediven stattfinden sollen.