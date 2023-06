Im Leben von Sarah und Dietmar Schulnig hatte die Pandemie auch ihre Vorzüge. Die frischvermählten Villacher haben die Zeit des ersten Lockdowns zur Partnersuche in einer Singlebörse genutzt, wurden fündig und haben sich im April, nur knapp drei Jahre nach dem Kennenlernen, am Danielsberg das Ja-Wort gegeben. Die Erinnerungen an die erste Zeit ihrer Beziehung werden bleiben: Stundenlang haben die beiden telefoniert und geschrieben. Bis dann das erste Treffen bei der Eisdiele ihres Vertrauens stattfand. Seit Juni 2020 sind sie ein Paar, nach nur sechs Monaten zusammengezogen und zu Weihnachten 2021 gab es auch schon den Antrag. Geheiratet wurde schließlich im April des heurigen Jahres im Herkuleshof am Danielsberg, gefeiert wurde anschließend im kleinen Kreis. Besonderer Blickfang war der vier Kilogramm schwere Brautstrauß.