Die Skulptur zur Anbringung von Liebesschlössern am Faaker See hat jetzt prominenten Zuwachs bekommen. Vor ihren Auftritten auf der Arneitz-Bühne in Egg am See schauten die Musiker Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross von der Gruppe "More than Words" sowie Willi und Christina Gabalier dort vorbei und befestigten ihr persönliches Schloss.

Sabine Pliessnig (NPG Events), Willi und Christiana Gabalier © NPG

Vor allem für Harley Davidson-Fans, aber auch für Passanten und Prominente aus dem In- und Ausland ist die Skulptur im Harley-Emblem ein Anziehungspunkt geworden. Jeder kann dort Schlösser mit dem jeweiligen Vornamen und jenem der oder des Liebsten anbringen. Die Skulptur wurde von Harley-Davidson in Auftrag gegeben, die Verwirklichung lag in den Händen der Kärntner Veranstaltungsagentur NPG Events. Die Liebesschlösser können das ganze Jahr über angebracht werden, Interessierte können das Vorhängeschloss auch in der Tourismus-Information in Faak kaufen.