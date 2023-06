Seit Jahren schon köchelt die Suppenverkostung am Villacher Kirchtag auf Sparflamme dahin. Was einst unter dem verstorbenen "Kuchlmasta" Peter Lexe eine Institution auf dem Festgelände war, mutierte immer mehr zum Auslaufmodell. Gastronomen wollten in der für sie stressigen Woche nicht mehr teilnehmen, auch die Bewertung und die Besetzung der Jury stand in der Kritik. Im vergangenen Jahr reichte dies sogar soweit, dass nur noch eine handvoll teilnehmende Betriebe übrig blieb.