Einmal mehr wurde die Stadt Villach für Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit ausgeichnet. Bei den LivCom-Awards auf Malta, die von den Vereinten Nationen unterstützt werden, errang Villach vorige Woche zwei Preise. Die Stadt gewann Silber in der Kategorie „Whole City“, also für den gesamtheitlichen Umgang mit dem Thema Lebensqualität. Zudem holte sie sich den Hauptpreis in der Kategorie „Umweltschutz und Grüne Wirtschaft“. Damit ist Villach die einzige österreichische Stadt, die seit der ersten Award-Vergabe 1997 eine Hauptkategorie gewinnen konnte.

„Wir sind sehr stolz auf diese Wertschätzung. Sie zeigt, dass unser konstantes Arbeiten für ein lebenswertes Villach nicht nur vor Ort und für die Bevölkerung Früchte trägt, sondern auch international von Top-Experten gewürdigt wird“, sagen Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Grünansätze als Vorbild für andere Regionen

In der „Whole City“-Kategorie wurden Faktoren wie Umweltschutz, Gesundheit oder Kultur bewertet. Hier holte Villach, das heuer zur Klimapionierstadt ernannt wurde, in der Kategorie „Städte bis 75.000 Einwohner“ Silber, wobei Gold diesmal nicht vergeben wurde. Und mit der Hauptkategorie „Umweltschutz und Grüne Wirtschaft“ gewann Villach, das zur Schwammstadt mit grüner Achse werden soll, eine globale Gesamtwertung, also ohne Einschränkung auf eine bestimmte Stadtgröße. Weltweit hatten, so teilt die Stadt Villach mit, hunderte Städte teilgenommen.