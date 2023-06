Die Digitalisierung Kärntens schreitet weiter voran. Bis Ende 2025 werden in Villach rund 27.000 zusätzliche Haushalte an das größte Breitbandnetz Österreichs angebunden. Das verkündete Marktführer A1 am Montag gemeinsam mit Land und Stadt bei einer Pressekonferenz in Villach. "Durch den flächendeckenden Ausbau des A1 Glasfasernetzes und 5G stellen wir sicher, dass möglichst viele Menschen von schnellem Internet und den digitalen Diensten von heute und morgen profitieren", sagt A1 CEO Marcus Grausam.

Jährlich investiert A1 rund 600 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur, nach Villach werden rund 50 Millionen Euro fließen. Noch heuer sollen 10.000 zusätzliche Haushalte angeschlossen werden, gestartet wird in den Stadtteilen Heiligengeist, Neue Heimat und Auen. Insgesamt werden 530 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. "Wir haben uns für eine schonende Verlegung durch Nutzung von vorhandenen Leerverrohrungen entschieden. Für 160 Kilometer sind Grabungen notwendig", sagt Grausam.

Von der Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1000 Megabits pro Sekunde sollen nicht nur Haushalte, sondern vor allem auch Unternehmen profitieren, um sich im europäischen Wettbewerb behaupten zu können. "Die breite Anbindung ist für uns als eine der am schnellsten wachsenden Städte Österreichs enorm wichtig, auch in Hinblick auf die künftigen Herausforderungen für unsere Hightechstadt, die Tourismusregion, die Verwaltung, die Koralmbahn und die Logistik", sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).

Laut Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) werde in den nächsten Jahren vor allem auch in den ländlichen Regionen weiter in den Breitbandausbau investiert. "Dafür konnten wir erhebliche Bundesmittel im Rahmen der BBA 2023 nach Kärnten holen. Um es flächendeckend auszubauen, benötigen wir aber Partner wie A1", sagt er.

Bis dato wurden von A1 in Kärnten rund 6370 Kilometer Glasfasernetz verlegt, das entspricht einer Entfernung von Villach bis nach Boston. 380 5G-Sender von A1 versorgen aktuell mehr als 73 Prozent der Kärntner Bevölkerung mit ultraschnellem mobilen Internet.