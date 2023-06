Sich sozial zu engagieren, das wollte Lisa Ettl (29) immer schon. "Ich finde es schön, sich in der Gesellschaft einzubringen und zu helfen, wenn Hilfe benötigt wird", erklärt Ettl. Als sie nach ihrem Studium der Informatik und Pädagogik in Graz nach Villach zurückkam, hat sie bei Infineon zu arbeiten begonnen und da "wurde ich von meinen Arbeitskollegen gefragt, ob ich nicht bei der Betriebsfeuerwehr einsteigen will." Voraussetzung dafür ist aber, dass man bereits bei einer Freiwilligen Feuerwehr aktives Mitglied ist.