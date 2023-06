Rund 2000 Quadratmeter Kletterfläche, 200 Routen und 80 Bouldermöglichkeiten: In fünf Jahren kam in der Kletterhalle in Villach so einiges zusammen. Kürzlich feierte der Betrieb sein Jubiläum und blickte auf die vergangenen Jahre zurück: "Wir hatten dank der großen Unterstützung der Stadt Villach und unserer Zusammenarbeit mit dem Alpenverein Österreich von Anfang an einen super Start. Wir waren immer motiviert und haben auch in der zweijährigen Coronazeit versucht, uns weiterzuentwickeln, an Details zu arbeiten, neue Routen zu entwerfen, umzubauen und weitere Projekte zu planen", erklärt Geschäftsführer Stefan Prohinig.