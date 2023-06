Eigentlich kommt Nadine Rauter aus der Immobilienmakler-Branche. Nach zahlreichen Ausbildungen im Bereich Innenraumausstattung und Home Staging führte das eine zum anderen und das eigene Wohnstudio "W. M. S. – Wohnen mit Stil by Nadine Rauter" wurde Realität. "Die Entscheidung war sehr spontan. Die Inhaberin des Raumausstatters "B.E.wohnen" in Feistritz ist in Pension gegangen und so habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, das Geschäft an einem neuen Standort weiterzuführen", so die 34-jährige Nikelsdorferin.