Am Donnerstag wurde über die T&S Immo Projekt GmbH aus Villach ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. 16 Gläubiger sind davon betroffen. Die Schulden belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro, die Aktiva sind derzeit noch nicht bekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Paul Wachschütz bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 11. Juni 2023 statt.

Die Insolvenzursache scheint laut Schuldnerangaben der Anstieg der Baukosten in den vergangenen Monaten gewesen sein, denn im Antrag steht: "Betrieben wird ein Bauprojekt in Ledenitzen. Alle Häuser wurden vor der Pandemie verkauft, auf Basis der damals vorliegenden Baupreise. Nach Anstieg der Preise in Folge der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine sind die Baukosten explodiert, wobei durch das BTVG eine Nachbesserung der Verkaufspreise bei den Kunden nicht möglich ist. Die finanzierende Bank ist aus dem Projekt ausgestiegen und die finanziellen Mittel für die Fertigstellung waren nicht mehr gegeben."

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 26. Juni 2023 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden. E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at