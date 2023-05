Am neuen Bergsteig 1000 bei der Gerlitzen wurde kürzlich ein neuer Aussichts- und Rastplatz aus Lärchenholz eingeweiht. Er ist rund 25 Quadratmeter groß und bietet neben einer Sitzbank, einem Tisch und einer Relaxliege einen Ausblick auf den Ossiacher See.

Hergestellt wurde die Aussichtsplattform bei Maggies Flugwiese, die einem hölzernen Paragleiter gleicht, von Martin Eggarter, Inhaber der Firma Captura. Das Projekt entstand im Rahmen des Bikepark Gerlitzen Förderprojektes.

Landesrat mit Gleitschirm unterwegs

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig zeigte sich erfreut und hat "spontan einen etwas anderen Weg nach unten gewählt", nämlich paragleitend: "Wir investieren in Kärnten weiter in moderne Infrastruktur, damit in allen Saisonen das Urlaubserlebnis gestärkt wird. Das ist die beste Grundlage, um die touristische Wertschöpfung in der Region weiter auszubauen." Da besonders das Wandern bei Urlaubsgästen sehr beliebt ist, wird die neue Plattform am Ossiachberg "für alle aktiven und sportbegeisterten Urlaubsgäste eindrucksvoll erlebbar."

Bei der Eröffnung mit dabei waren unter anderen Tourismusverbandsobfrau Veronika Zorn-Jäger, Tourismusregionschef Georg Overs sowie Fluglehrerin Maggie Grabner.