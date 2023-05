Das richtige Handwerk zum Bau von Waagen wurde Michael Schörg bereits in die Wiege gelegt. Sein Vater war ebenso technikbegeistert wie er und übernahm in den 1980er-Jahren schließlich die Bloderer GmbH in Wien. „Ich bin ihm gefolgt und habe die klassischen Waagen in Richtung Maschinenbau weiterentwickelt“, ist der gelernte Maschinenbauer stolz. Die Liebe machte es möglich, dass die Bloderer GmbH kürzlich einen zweiten Standort in Kärnten eröffnete.