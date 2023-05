Der Akkordeonist Michael Schwarzenbacher darf sich ab sofort Träger des Gironcoli-Kulturpreises nennen. Der 24-Jährige ist Student der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz und hat sein Instrumentalstudium mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Als Wiener Sängerknabe bereiste er schon in jungen Jahren Konzertstätten wie die Carnegie Hall in New York oder die Suntory Hall in Tokio. Seine Liebe gehört dem Akkordeon, womit er ebenfalls national und international unterwegs ist. So spielte er unter anderem bereits als Solist mit dem Kärntner Sinfonieorchester und trat im Wiener Musikverein sowie im Wiener Konzerthaus auf.