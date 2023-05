Was die Natur freute, war für die Buschenschenken mitunter der Grund, ihre Saison ein paar Tage später anlaufen zu lassen. Der Regen verzögerte den Auftakt für Brettljause und Most. Nun, am Pfingstwochende, starten aber alle Buschenschenken bei strahlendem Sonnenschein in Richtung Sommer.