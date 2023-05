Am Balkon eines Hauses in Villach würden sich Einschusslöcher befinden – eine entsprechende Anzeige ist am Montag bei der Polizeiinspektion Landskron eingegangen. Das erste Einschussloch wurde bereits im Jahr 2022 zur Anzeige gebracht. Das zweite am Balkon konnte Ende letzter Woche wahrgenommen werden. Ein weiteres Einschussloch befand sich im Bereich der Hausmauer unterhalb eines Fensters. Im fraglichen Zimmer würde sich die Hausbesitzerin (87) meist aufhalten, gab deren Tochter zu Protokoll.

Die 87-Jährige erklärte, dass vermutlich ihr Nachbar für die Einschusslöcher verantwortlich sei, da er des Öfteren auf Tauben oder andere Vögel am nahe liegenden Strommast schießen würde. Daraufhin nahm die Polizei mit dem 68-jährigen Nachbarn Kontakt auf, der sich zu den Schüssen in diese Richtung geständig zeigte. Dass die Schüsse jedoch auf den Balkon und unter das Fenster der Nachbarin gingen, konnte er nicht ahnen, meinte er.

Anzeigen

Die Kleinkaliberwaffe des 68-Jährigen wurde sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und wegen Tierquälerei angezeigt.