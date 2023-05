"Da wäre ja Lego stabiler". Ein Satz, der im Bezug auf Bauprojekte verheerend ist, ist in Villach-Land gefallen. In der Gemeinde Nötsch herrschen bei einem Einfamilienhaus offenbar Zustände, die sogar EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum in Staunen versetzen.