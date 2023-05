In einer Wohnung in Villach fanden Polizeibeamte Mitte Dezember des Vorjahres den leblosen Körper eines 48 Jahre alten Italieners. Der Mann wurde mit einer Axt erschlagen. Zum Opfer geführt hat die Polizei der mutmaßliche Täter zwei Tage nach der Tat. Der zum Tatzeitpunkt 36-jährige Österreicher muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat eine dementsprechende Anklage gestellt, wie Sprecherin Tina Frimmel-Hesse bestätigt. Der mutmaßliche Täter, in dessen Wohnung die Tat passiert ist, hat eine Mordabsicht immer bestritten. Die Tötung soll im Drogenrausch passiert sein.