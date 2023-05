Der internationale Tanzwettbewerb „World Dance Masters“ in Porec verlief für die Region Villach sehr erfolgreich. Ioanna Voutsinas alias „JoJo“ aus Finkenstein konnte in der Profiliga mit einem „Urban Dance Styles Solo“ den Sieg einfahren und darf sich jetzt Weltmeisterin nennen. Als Newcomerin konnte sich die Elfjährige unter zahlreichen Nationen durchsetzen. „Ioanna hat das erste Mal an einem Choreografie-Wettbewerb teilgenommen und dann gleich Gold zu holen, ist unglaublich. Der Erfolg hat bestätigt, dass wir am richtigen Weg sind“, ist Trainer Vasi Iancu stolz auf seinen Schützling.

Ioanna Voutsinas ist ein aufstrebendes Tanztalent © KK/PRIVAT ELVASI

Ebenfalls erfolgreich war die Gruppe „Valeina Dance Champions“ aus Kärnten (Arnoldstein, Nötsch, Villach). Sie ist mit 35 Tänzern und zwölf Tanzbeiträgen angetreten und darf sich über sechs Auszeichnungen freuen, darunter: dreimal Platz 1 und Weltmeister, dreimal Platz 2 und Vizeweltmeister sowie weitere sechs Finalplatzierungen unter den Top 15.

Herausragend war die Leistung von Tamina Sophie Jost (9 Jahre), die mit sieben Tanzbeiträgen am Start war und sich dabei über drei erste Plätze und einen zweiten Platz freuen darf.

Aus weltweit stattfindenden Tanzevents qualifizierten sich die besten 7000 Tänzer. Diese stellten sich von 17. bis 21. Mai in Porec in der Hobby- und Profiliga einer internationalen Fachjury.