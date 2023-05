Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Mittwochvormittag auf der A2-Südautobahn bei Villach-Warmbad in Fahrtrichtung Italien ereignet. Ersten Informationen zufolge kollidierte ein Reisebus mit einem Kleintransporter auf der Abbiegespur der Autobahnabfahrt Warmbad Villach. "Es gibt zwei Leichtverletzte. Es handelt sich jeweils um die Fahrzeuglenker", sagt Polizeisprecherin Kristina Kapellari.

Wegen der Bergungsarbeiten war dreieinhalb Stunden lang nur eine Spur für den Verkehr in Richtung Arnoldstein freigegeben. "Durch den Unfall wurde der Dieseltank des Busses glücklicherweise nicht beschädigt. So konnte eine Umweltgefährdung ausgeschlossen werden", sagt Einsatzleiter Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach. "Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Drobollach wurde mit mehreren Motorsägen die Unfallstelle von den umgeknickten Bäumen freigeschnitten, um die Bergung zu ermöglichen", so Geissler.

Es standen die Hauptfeuerwache Villach mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften und die FF Drobollach mit vier Helfern gemeinsam mit den Kräften der Autobahnpolizei und der ASFINAG im Einsatz.