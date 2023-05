Die „UniCredit Bank Austria“ eröffnete am Montag eine rundum erneuerte Filiale am Hans Gasser Platz. Rund 40 Berater und Spezialisten werden im neuen 400 Quadratmeter großen Kompetenzzentrum künftig Kunden aus allen Geschäftsbereichen – sowohl vor Ort als auch per Video – betreuen. Der Filialbereich im Erdgeschoß ist komplett barrierefrei. Im Selbstbedienungs-Foyer stehen 24 Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche modernste Geräte zur Verfügung. Auch die Safe-Anlage wurde nach aktuellsten Sicherheitsstandards neu gestaltet.

Die Filiale in der Bahnhofstraße wurde dafür geschlossen. „Sie wurde mit dem Kompetenzzentrum zusammengelegt, weil sie von diesem ohnehin fußläufig erreichbar war“, heißt es vonseiten der Bank Austria.