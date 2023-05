Eine "schöne" Überraschung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lou-Anne Gleissenebner holte sich 2022 den Sieg bei der deutschen Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ – ihre Mutter Martina schaffte es ebenfalls bis ins Finale. Nun checkte das erfolgreiche Mutter-Tochter-Duo für einen Gesundheitsurlaub in das BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat ein in Bad Bleiberg in Villach-Land ein.

Das Gesundheitshotel liegt in der kärntnerischen Gemeinde inmitten des Dobratsch-Gebiets. Die ruhige Lage in der einzigartigen Natur, die Medizin und Ernährung nach F.X. Mayr und ein ausgeglichenes Aktivprogramm haben den beiden Models dabei geholfen, neue Kräfte zu finden, heißt es in einer Aussendung des Ressorts. Auch Kryotherapie-Behandlungen in der minus 110°C kühlen Kältekammer, Yogastunden im Heilklimastollen oder gemeinsame Koch- und Workoutstunden haben Martina und Lou-Anne Gleissenebner mit neuen Impulsen versorgt und ihnen dabei geholfen, Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Körper in der Menopause

„Für mich stand im Vordergrund, meinen Körper und seine, durch die Menopause vielleicht veränderten Bedürfnisse, auf fundierte Weise noch besser kennenzulernen und Empfehlungen für ein gesundes, vitales Leben zu erhalten. Genau das habe ich im BLEIB BERG bekommen“, beschreibt Martina ihre Tage in Kärnten.

Dass ein Aufenthalt im Gesundheitshotel in jedem Alter ratsam ist, bestätigt Lou-Anne: „Es war eine tolle Erfahrung, die ich jedem ans Herz lege. Oft hat man den Eindruck, dass Health Retreats nur für ältere Menschen geeignet sind, jedoch ist das überhaupt nicht der Fall. Ich habe mich dort mit meinen 19 Jahren unglaublich wohlgefühlt und einiges neues über mich und meinen Körper im Allgemeinen gelernt.“