Ab Ende der Woche stehen die rund 1000 Studierenden der FH Kärnten in Villach ohne Mensa da. So steht es in einer internen Mail, die am Montag von der Geschäftsführung an Studierende und Mitarbeiter verschickt wurde. "Aus uns nicht nachvollziehbaren Gründen wird der Mensabetrieb seitens der Firma Fürgast Betriebsgastronomie GmbH mit Freitag, den 26. Mai 2023, eingestellt. Dies bedeutet weiters, dass auch alle Automaten der Firma Fürgast am Campus Villach nicht mehr befüllt werden", wird im Mail mitgeteilt.