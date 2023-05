In Villach war es in den vergangenen Tagen Zeit für den Frühjahrsputz: 17 Asylwerberinnen und Asylwerber sowie drei Betreuer der Unterkunfts- und Betreuungseinrichtung der BBU (Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistung) in Langauen widmeten sich anlässlich einer Müllsammelaktion der Reinigung der Natur sowie der Geh- und Wanderwege von weggeworfenen Abfällen.