Alexandra Kofler war nach ihrer Scheidung auf der Suche nach einem Neubeginn. Jetzt ist die gelernte Verkäuferin fündig geworden. Die 48-jährige Villacherin wird das bekannte Dekorationsgeschäft "Ullis Laden" in der Moritschstraße in der Villacher Innenstadt übernehmen. "Ich bin selbst gerne kreativ und habe immer schon gesagt, so ein Geschäft ist genau meins", freut sich Kofler, die das bisherige Sortiment an Dekorationsartikeln weiterführen wird. "Es sind so schöne Dinge, da muss ich nichts verändern", sagt sie. Einen kleinen eigenen Touch gibt sie ihrem Geschäft aber: Es wird "Lebe, liebe, lache - Laden" heißen.

Künftig wird das Sortiment auch um Produkte mit dem Punkace-Label ihrer Schwester Michaela erweitert. Diese fertigt T-Shirts, Hoodies und Häferl im Kärntner Mundart-Design. Die Eröffnungsfeier ist für den 1. und 2. Juni angesetzt. Danach wird allerdings wegen Renovierung eine Woche lang geschlossen.