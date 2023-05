Der Tourismusort Velden ist um einen Popup-Store reicher. Isabella Hold und Edith Erjavec eröffneten in der Klagenfurterstraße kürzlich die "Mamabo und Marlinu Summer Residence". Angeboten werden qualitative Mode für Babies und Kinder sowie nachhaltiges und hochwertiges Holzspielzeug und handgemachte Spielmöbel für jedes Alter. Außerdem gibt es ein ausgewähltes Rettl-Sortiment und Geschenksideen für Groß und Klein. Angeboten wird auch ein Veranstaltungsprogramm für die ganze Familie mit monatlichen Highlights. „Wir fühlen uns sehr willkommen und freuen uns auf einen Sommer in Velden“, so die beiden Unternehmerinnen Isabella Hold und Edith Erjavec, die bereits jeweils Geschäfte in Villach betreiben. Erjavec eröffnete erst im Vorjahr zusätzlich einen Erlebnisschauraum für Kinder.

Zustande gekommen ist der Popup-Store auf Initiative der Veldener Wirtschaft und des Tourismusverbandes. Er ist vorerst bis Ende August geplant.