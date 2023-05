Sie zieht definitiv die Blicke auf sich: Die Almhütte neben der Millstätter Bundesstraße mitten in Treffen, mit der die Nürnberger Susanne und Rene Emmert seit 2018 Almflair in den Ort zaubern. Ab Sonntag muss die Café-Bar allerdings schweren Herzens bis auf Weiteres schließen. "Glühalm macht aus gesundheitlichen Gründen (nichts Schlimmes) Sommerpause. Ab 21. Mai ist bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten um euer Verständnis", heißt es auf der Facebookseite. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch unklar. "Wir wollen aber so schnell wie möglich wieder aufsperren", heißt es.

Für die Glühalm ist es übrigens nicht die erste aufgezwungene Pause. Bereits 2021 musste die Café-Bar wegen der hohen Coronaauflagen für längere Zeit geschlossen bleiben.