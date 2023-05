Mit dem City-Race auf der Drau hat Donnerstagabend das viertägige "The Lake Rocks SUP Festival" in der Region Villach gestartet. Bei der Erstausgabe des Aircross-Bewerbs zwischen den beiden Draubrücken in der Innenstadt kämpfte Europas Paddel-Elite um die ersten Medaillen des Wochenendes. Vier weitere Bewerbe am Faaker See folgen noch bis zum Sonntag und es hat sich ein außergewöhnlich starkes internationales Teilnehmerfeld angekündigt.

Beim Rennen am Donnerstag waren bereits einige Stars dabei. Mit dem Bulgaren Andrey Kraytor und dem Italiener Paolo Marconi belegten gleich zwei ehemalige SUP-Weltmeister die Plätze eins und zwei. Mit dem mehrmaligen deutschen Meister Peter Weidert schaffte es noch ein weiterer Topathlet im heiß umkämpften Finallauf aufs Podest.

Bei den Damen kam es zum Generationenduell, das die 20-jährige Ungarin Reka Selekta vor der deutschen Sarah Arnold für sich entscheiden konnte. Auf Platz drei landeten ex aecquo die beiden ungarischen Routiniers Etelka Dobi und Ilona Hejduk.

Das U16-Finale brachte ein rein niederländisches Podest mit dem 14-jährigen Benyam Bossack als Sieger vor Selwyn Pritchard und Mylo von Bakel.

Programm noch bis Sonntag

Heute Freitag geht's beim "The Lake Rocks Festival" mit dem Teamrennen weiter, am Samstag geht's dann zum großen Höhepunkt über die Zwölf-Kilometer-Langdistanz beziehungsweise auf die Zwei-Kilometer-Strecke für Einsteiger. Und am Sonntag folgt zum Abschluss das sogenannte Tech-Race für die Technikspezialisten.

Zum gesamten Programm geht es hier