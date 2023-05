"Der Villacher Brauhof, eine traditionsreiche Gaststätte in der malerischen Stadt Villach, sucht eine engagierte und erfahrene Person für die Position der Geschäftsführung. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Leitung und Weiterentwicklung des Brauhofs." Das schreibt "Villacher Bier" am Donnerstag auf der Facebook-Seite des Unternehmens.

Zum Aufgabenbereich des neuen Geschäftsführers bzw. der Geschäftsführerin zählen unter anderem die "Personal- u0nd Ergebnisverantwortung, Führung des Tagesgeschäfts und der Mitarbeiter*innen, Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Betriebsabläufe, Pflege von Kontakten zu Lieferanten und Partnern".

5000 Euro brutto

Gesucht wird eine Person mit Erfahrungen in einer Führungsposition, mit Kreativität, guten Deutschkenntnissen und Servicebereitschaft. Geboten wird, so der Post, Gestaltungsfreiraum, Rückhalt, Spaß und ein Mindestgehalt von 5000 Euro brutto.

Der letzte Wechsel in der Geschäftsführung des Villacher Brauhofs liegt noch nicht einmal eineinhalb Jahre zurück. Anfang 2022 übernahm Spitzenkoch Georg Klammer das Kommando. Er folgte Wolfgang Patterer, der sich nach acht Jahren als Chef in den Ruhestand verabschiedete.

Das Traditionslokal – eines der ältesten in der Villacher Innenstadt – ist seit jeher eng mit der Villacher Brauerei verbunden. Der Vorgängerbetrieb wurde im Jahre 1738 unter der Leitung von Jakob Fischer als Steinbierbrauerei erstmals urkundlich erwähnt. Im Jahre 1858 ließ sie Johann Fischer in eine moderne Kesselbierbrauerei umbauen.