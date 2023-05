Kärntner nach Unfall beim Kufenstechen im künstlichen Tiefschlaf

Die Teilnahme an einer Brauchtumsveranstaltung endete für einen 32-jährigen Kärntner am Montagabend tragisch. Beim Kufenstechen in Arnoldstein stürzte er vom Pferd. Im Moment befindet er sich auf der Intensivstation.