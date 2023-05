Wohnen in digitalisierten Design-Apartments: Das ist jetzt auch am Villacher Hauptplatz möglich. Das Münchner Ferienwohnung-Startup Limehome eröffnete dort kürzlich einen neuen Standort. "Wir bieten dort elf Suiten mit einer Größe von 24 bis 42 Quadratmetern und Platz für bis zu vier Personen", sagt Helene Bugl, Senior Business Development Manager und zuständig für den Österreichischen Markt. Das Konzept dahinter: Der Check-In erfolgt digital, die Stromversorgung zu 100 Prozent über erneuerbare Energie. Personal gibt es keines, die Reinigung übernehmen externe Dienstleister, die per App beauftragt werden.