Weiter warten, heißt es für die Vertragsverlängerung der European Bike Week am Faaker See. Zum bereits 25. Mal wird sie heuer von 5. bis 10. September stattfinden und wieder Tausende Biker in die Region holen. Nach diesem Treffen läuft der Vertrag zwischen Kärnten Werbung, Gemeinde Finkenstein und dem Veranstalter aus, eine Verlängerung für weitere sieben Jahre gilt als fixiert, ist dies formal aber nach wie vor nicht. "Wir sind noch nicht soweit, alle Seiten streben aber eine Verlängerung an", sagt Veranstalter Sven Kielgas.