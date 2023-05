Rund 30 Meter hoch ist die neue Attraktion auf der Burgruine Finkenstein. Am Freitagmittag wurde der neue Besucherlift feierlich eröffnet. Er bietet Platz für 33 Personen und soll künftig den barrierefreien Zugang zur Burgruine gewährleisten. Vor der Jungfernfahrt sorgte Pfarrer Stanislav Olip noch für den Segen von oben.

"Es ist ein historischer Moment. Damit öffnen wir die Burgruine für alle Menschen aus der Region und liefern damit einen wichtigen Beitrag für den Tourismus", freut sich Eigentümer Thomas Seitlinger, der gemeinsam mit Knud Klinger in Rekordzeit das beliebte Ausflugsziel attraktiviert hat - natürlich immer in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt. Seit der Übernahme 2020 wurden bereits mehrere Millionen Euro investiert.

Erst im Vorjahr wurden Burgschenke, Arena sowie der obere Burghof aufwendig saniert. "Auch der Turm wurde erneuert und auch die ganze Technik ist komplett neu", sagt Seitlinger. Und das soll längst noch nicht alles gewesen sein. In den nächsten zweieinhalb Jahren will das Eigentümerduo auch die Bestandsgebäude und den Hof auf Vordermann bringen. "Wir planen auch kleine Winzerhäuser mit maximal 40 Betten für Hochzeitsgesellschaften", verrät Seitlinger. Apropos Winzer. Seit Kurzem wird rund um die Burg auch Wein angebaut. "Wir bauen auf 840 Meter Seehöhe das erste Mal die Rebsorten Baron und Monarch an. Damit sind wir das höchste Weinanbaugebiet Österreichs", ist Seitlinger stolz.

Mehr als 40 Veranstaltungen

Die Buchungslage bestätigt das touristische und kulturelle Potenzial der Burgruine. Alleine heuer finden mehr als 40 Veranstaltungen statt. "Bis 2026 haben wir schon Reservierungen für Events und Hochzeiten", sagt Seitlinger. Den Auftakt in die Veranstaltungsreihe bilden heuer "The Dire Straits Experience" mit Original-Bandmitglied Chris White am 8. Juni. Unter anderem zu Gast sind auch Stars wie Ina Regen, Nik P., die Seer und Hansi Hinterseer.

Der kulinarische Schwerpunkt der Burgschenke liegt einmal mehr in der Alpen Adria-Küche. "Wir bieten eine regionale, bodenständige Küche", sagt Geschäftsführer Martin Wagner. Ab Herbst startet ein kulinarischer Kalender, zum Saisonstart mit 13. Mai warten auf die Gäste Gerichte aus saisonalem Spargel, Bärlauch und Rhabarber.