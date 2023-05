Eine weitere Modernisierung im Straßennetz der Stadt Villach konnte kürzlich abgeschlossen werden. Die Lorenz-Böhler-Straße in Mittewald musste im Zuge von Wohnbauprojekten, die in diesem Bereich in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden, ausgebaut werden. Aus der ursprünglichen drei Meter breiten Straße wurde eine Aufschließungsstraße mit einer 5,50 Meter breiten Fahrbahn samt 1,50 Meter breiten Gehweg.