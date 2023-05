"Mein Finger... er ist abgetrennt.. und es ist rauchig.. ich brauche meinen Finger.. Ich gehe jetzt zum Auto zurück. Dort ist noch mein Mann. Und mein Hund.. wir brauchen Hilfe", dieser Notruf wurde am Donnerstagabend im Tunnel St. Niklas auf der Karawankenautobahn abgesetzt. Drei kollidierte Autos, ein Fahrzeug, das zu brennen beginnt und mehrere verletzte Personen: Was nach einem furchtbar tragischen Unfallhergang klingt, ist in diesem Fall allerdings eine Einsatzübung.