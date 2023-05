Mehr als 100 regionale und internationale Unternehmen, zahlreiche Jobmöglichkeiten und etliche Angebote für Berufseinsteiger: Die "Meet & Match" Karrieremesse für Beruf und Studium, die seit mehr als zehn Jahren am Campus Villach der FH Kärnten in Kooperation mit der Kleinen Zeitung veranstaltet wird, war auch heuer wieder ein branchenübergreifend informativer Standort für potentiell zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Gut besuchte Messe

Im Fokus standen persönliche Gespräche zwischen den Besucherinnen sowie Besuchern und den Unternehmen an den Messeständen. "Zudem gab es die Möglichkeit, Bewerbungsfotos machen zu lassen, einen Lebenslauf-Check durchzuführen oder sich Infos zu Beruf und Studium einzuholen", erklärt Petra Bergauer, Marketing- und PR-Leiterin der Fachhochschule Villach. "Es war sehr viel los, die Messe wurde auch in diesem Jahr wieder richtig gut angenommen", freut sie sich.

Mehr als 800 Interessenten kamen vorbei. Hauptsächlich kamen die eigenen Studierenden, aber "es haben sich auch ganze Schulklassen bereits im Vorfeld angemeldet und aus dem Messebesuch eine Exkursion gemacht."

"Die anwesenden Unternehmen passen auch zum Studienangebot der FH", erklärt Bergauer. So konnten die Schülerinnen und Schuler, Studierende und andere Arbeitssuchende "Berufsmöglichkeiten in den Bereichen Gesundheit und Soziales, Wirtschaft und Management, Bauingenieurwesen und Architektur oder auch Engineering und IT ansehen": Caritas, Fundermax, Infineon, Kelag oder ÖBB, um ein paar der Firmen zu nennen.